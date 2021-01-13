На 80-м году жизни умер главный врач санатория «Кисегач» Валерий Сорокун. Как уточнили журналисту КП-Челябинск сотрудники учреждения, причиной стала внезапная остановка сердца.— Это точно не коронавирус, — заверили в санатории. — С тех пор, как началась пандемия и ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет, он сидел дома, никуда не выходил.Валерий Сорокун возглавил санаторий «Кисегач» в 1983 году. С его приходом была укреплена материально-техническая база здравницы, почти 20 лет он боролся за восстановление статуса курорта.Прощание с Валерием Сорокуном прошло сегодня, 13 января, в чебаркульском Храме Преображения Господня.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru