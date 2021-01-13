Сегодня вечером, 13 января, на парковке по Краснопольскому проспекту, 3 загорелся автомобиль. В МЧС Челябинской области уточнили, что сообщение о пожаре поступило в шесть часов вечера. На место выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава.В легковушке не было людей, поэтому пострадавших и погибших нет. Рядом стоящие авто также не пострадали. Очевидцы, заснявшие инцидент, отметили, что никто не спешил вызывать пожарных. Также они увидели охранника стоянки, безучастно стоявшего в стороне.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru