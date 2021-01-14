В четверг, 14 января, из-за холодов отменили занятия в школах Кургана. Об этом сообщили в администрации города:— В связи с низкой температурой воздуха занятия в школах города Кургана с 1 по 9 класс включительно первой смены в очной форме отменяются. Проводятся с использованием дистанционных образовательных технологий.По данным курганского гидрометцентра сейчас в столице Зауралья -31, ветра нет. Днем воздух прогреется до -24..-26 градусов. В светлое время суток будет переменная область, преимущественно без осадков, юго-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.В ночь на пятницу по области ожидается -25..-30, днем потеплеет до -9..-14, но усилится ветер — отдельные порывы будут достигать 14 м/с.В мэрии Кургана предупредили, что из-за мороза повышается риск возникновения ЧП и ДТП, и посоветовали теплее одеваться.— В период холодов важно сохранять бдительность и соблюдать меры пожарной безопасности, ограничить использование личного транспорта и не отправляться в дальние поездки. Не выходите на улицу без варежек, шапки и шарфа, открытые, — рассказали в пресс-службе администрации города.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru