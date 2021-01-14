Суд отказал осужденному за мошенничество челябинскому бизнесмену, некогда занимавшего должность вице-губернатора Иркутской области, Павлу Вибе в замене лишения свободы на принудительные работы. Против смягчения наказания выступила прокуратура.— Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, указав суду, что за период отбывания наказания осужденным допускались нарушения установленного порядка содержания под стражей, причиненный ущерб не возместил. Кроме того, администрация исправительного учреждения охарактеризовала осужденного отрицательно, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.Павел Вибе осужден 3 февраля прошлого года Тушинским районным судом Москвы к пяти годам лишения свободы за мошенничество с причинением ущерба на сумму более 60 млн рублей.В 90-е Павел Вибе был известным в Челябинской области бизнесменом. В частности, ему принадлежал мясоперерабатывающий завод «Вюрст». В 2005 году его пригласил на работу губернатор Иркутской области Александр Тишанин, с которым они познакомились в Челябинске. В этой должности он проработал год, а потом ушел в отставку. В 2011 году предпринимателя объявили в федеральный розыск.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru