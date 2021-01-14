В школе №56 Магнитогорска запустили конкурс «Учитель — сердце школы». Трех лучших педагогов наградят премией в 560 000 рублей. Спонсирует конкурс выпускник — известный предприниматель, промышленник и миллиардер Игорь Рыбаков, занимающего 96 место в списке Forbes.Выбирать победителей будут тоже выпускники. На сайте образовательной организации они могут подарить свой голос учителю, который запомнился им своим профессионализмом, любовью к ученикам, и привил интерес к предмету. Голосование продлится до 25 января.— 26 января 2021 года независимая система подсчитает голоса и определит 10 финалистов. Имена победителей будут известны на церемонии награждения в феврале 2021 года. Все проголосовавшие выпускники получат приглашение на церемонию награждения, — сообщается на сайте школы №56.Победят те учителя, кто наберет наибольшее число голосов. Кстати, сам Игорь Рыбаков уже тоже оставил свой голос.— Я проголосовал! Это так здорово! — написал Игорь Рыбаков в группе школы во «ВКонтакте».К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru