Житель Челябинской области рассказал, что его собаку подстрелил неизвестный в клубном поселке «Лесной остров». Инцидент произошел днем 4 января.— Ранили ее в лопатку, пуля вошла сверху и дошла до локтя. Собаке в тот же вечер провели операцию, — написал хозяин Дмитрий Габбасов в сообществе «Наш Челябинск».На случившееся он пожаловался в полицию, участковый принял заявление. Но потом, ему поступил странный звонок.— 7 января мне звонил старший участковый Чирков Иван Сергеевич и сказал, чтобы мы своими силами искали записи с камер поселка, что якобы это нам будет сделать проще. На мой вопрос «пробивали ли они владельцев травматического оружия в поселке», он ответил, что слишком много у кого есть оружие, то есть пробивать устанут, — поделился Дмитрий Габбасов.Теперь хозяин пострадавшей собаки хочет пожаловаться на представителей правоохранительных органов. В пресс-службе МВД Челябинской области заверили, что в настоящее время проводится проверка, назначен ряд экспертиз. На поиск стрелявшего потребуется время.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru