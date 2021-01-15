На подающем трубопроводе тепловой энергии по улице Винницкой произошла авария, из-за чего 51 многоквартирный дом, 15 частных и 3 объекта социального назначения остались без отопления. На инцидент обратили внимание в прокуратуре Металлургического района и начали проверку.— Прокурором осуществлен выезд на место коммунальной аварии.По результатам проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органа местного самоуправления и исполнителя коммунальных услуг при организации теплоснабжения на территории Челябинска, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.В ведомстве поставили ситуацию на контроль.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru