В Челябинск привезли на тестовые испытания новую модель трамвая Усть-Катавского вагонзавода.— УКВЗ разработал новый односекционный четырехосный трамвайный вагон 71-628 со 100% низким уровнем пола. Модель имеет 33 места для сидения, максимальную вместимость 116 пассажиров, четыре двери, возможность работы в сцепке, климат-контроль, светодиодное освещение салона, — сообщили в пресс-службе миндортранса.Между тем, транспортники сразу объявили: говорить по покупке преждевременно. Челябинская трамвайная станет «полигоном» для испытания новой модели.— Как выражаются трамвайщики, сначала должны быть устранены все «детские болячки» нового вагона, выявить которые и есть цель испытаний в Челябинске, — добавили в Миндоре.Когда можно будет прокатиться на новом трамвае, пока не уточняется.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru