В ГУФСИН рассказали, почему ввели карантин в колонии и туберкулезной больнице Челябинской области

Из-за коронавируса уже ограничены свидания с осужденными Фото: Борис КОКУРИН

В копейской колонии №15 ввели карантин по коронавирусу — у одного из осужденных обнаружили COVID-19. Как пояснили в пресс-службе ГУФСИН, все контактные изолированы.

Заболевший проходит лечение специализированной туберкулезной больнице (СТБ-3), которая находится в Металлургическом районе Челябинска. В связи с этим, карантин был введен и там.

— Это первый случай коронавируса в 2021 году. Карантин введен до особого указания, — уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области.

Сейчас свидания с осужденными запрещены. Посылки принимаются как обычно.

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