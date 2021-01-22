До минус 34! Узнали, какая погода будет в Челябинской области в выходные

Днем погода позволит нагуляться вдоволь. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Синоптики Челябинского гидрометцентра сделали прогноз погоды в области на грядущие выходные. В регионе ожидаются ночные 34-градусные морозы, но днем в воскресенье в некоторых районах резко потеплеет до -1.

В Челябинской области в пятницу, 22 января, будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Днем -12… -17°C, в низинах до -20°C. Синоптики прогнозируют юго-западный с переходом на северо-восточный ветер 3-8 м/с, местами порывы до 12 м/с.

К вечеру похолодает, и ночью в субботу, 23 января, столбики термометров опустятся до -29… -34°C, но днем воздух прогреется до -20… -25°C, на крайнем западе -13… -18°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый — 0-5 м/с.

В воскресенье, 24 января, согласно прогнозу, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью температура -25… -30°C, на крайнем западе -17… -22 °C. Но днем резко потеплеет до -5… -10°C, на крайнем западе до -1°C. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Челябинске в пятницу -14… -16°C днем, облачная погода с прояснением и небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с.

В субботу, 23 января, в Челябинске обойдется без существенных осадков, ночью -31… -33°C, днем -22… -24°C. К вечеру столбики термометров начнут опускаться, и ночью в воскресенье, 24 января, будут колебаться в значениях -27… -29°C, а днем воздух прогреется до -8… -10°C. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Синоптики в этот день прогнозируют снег.

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