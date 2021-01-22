Супервайзер из Челябинска присвоил почти два миллиона рублей своего начальника

Супервайзер собирал выручку в с магазинов, но до работодателя их не донес. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске осудили 50-летнего супервайзера, присвоившего почти два миллиона рублей своего работодателя. За присвоение в особо крупном размере по части 4 статьи 160 УК РФ мужчина проведет за решеткой два года с испытательным сроком четыре года, и решением суда вернет деньги бизнесмену. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

— Подсудимый, работая супервайзером у частного предпринимателя, собирал деньги с торговых точек за реализованную продукцию, и должен был сдать выручку в кассу, — уточнила Наталья Мамаева. — Но мужчина с февраля по март 2020 года не сделал этого, потратив около двух миллионов рублей на собственные нужды.

В суде мужчина признал вину и возместил 670 тысяч рублей. Приговором Советского районного суда он должен возместить оставшуюся сумму потерпевшему, а также провести в колонии два года с испытательным сроком четыре года.

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