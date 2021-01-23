Прокуратура проверяет отключение отопления в домах Челябинска в мороз

Аварию устраняют. Фото: администрация Челябинска

Сегодня, 23 января, в микрорайоне Чурилово произошла коммунальная авария: прорвало трубу теплотрассы. Из-за этого в 10:30 в 14 жилых домах, школе и детском садике по улице Конструктора Духова перестали греть батареи. И это в 29-градусный мороз!

— Аварийные работы ведет «УСТЭК», ситуация на контроле Управления ЖКХ. Срок завершения работ и включения отопления — до 17.00, — сообщили в городской администрации.

Фото: администрация Челябинска

Между тем, прокуратура Тракторозаводского района Челябинска начала проверку.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнения уполномоченными органами и организациями обязанностей, возложенных жилищным законодательством, в том числе, по организации теплоснабжения, оказанию коммунальных услуг надлежащего качества, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Обновлено в 12:57.

— Выхода воды на проезжую часть не допущено, — сообщает начальник управления ЖКХ Александр Кочерещенко, который находится на месте аварии.

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