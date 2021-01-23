В Челябинске перестали работать камеры видеонаблюдения «Интерсвязи»

Сегодня утром, 23 января, перестала работать система уличного видеонаблюдения «Интерсвязи». Жители не могут наблюдать в режиме онлайн, что происходит на улицах города. Камеры не работают ни в одном районе.

— Камера недоступна из-за большого количества запросов. Мы работаем над восстановлением сервиса, — сообщается на сайте сервиса.

Недоступно видеонаблюдение и в других городах области.

Изображение недоступно с утра. Скриншот: cams.is74.ru

В компании «Интерсвязь» объяснили причину сбоя.

— Сегодня, в связи с резко возросшим количеством запросов к порталу видеонаблюдения «Улицы онлайн», front-end сервер оказался перегружен и сайт на данный момент недоступен, — сообщатся в группе компании во ВКонтакте. — Мы прямо сейчас переносим сервис на новый мощный сервер, чтобы как можно скорее вернуть доступ к ресурсу. Архивные видео за период восстановительных работ сохранятся. Приносим извинения за неудобства.

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