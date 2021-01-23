«Это неуправляемая толпа»: омбудсмен Челябинска высказала свое мнение о незаконном митинге

Юлия Сударенко возле памятника Курчатову, где была конечная точка митинга. Фото: vk.com/ombudsman174

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сегодня, 23 января, наблюдала за митингом в центре Челябинска. Свое мнение о незаконной акции она высказала на странице во ВКонтакте.

— Что такое несанкционированная акция для органов местного самоуправления и органов полиции? Прежде всего — это непонимание по поводу количества участников, маршрутов движения... По большому счету — это неуправляемая толпа, — написала омбудсмен. — В городе — миллионнике обеспечить общественный порядок и безопасность и без того непростая задача, а в таких случаях требует молниеносного принятия решений. При количестве участников 2-3 тысячи (по моим ощущениям) оставшиеся более миллиона жителей столицы Южного Урала не должны испытывать неудобства в передвижении, не должны потерять ощущение защищенности.

Сударенко отметила, что ее порадовало, как сработали правоохранительные органы.

— К тому, что я уже написала, добавлю — не было акций устрашения, демонстрации силы и т. п. Все были корректны и вежливы!

И большинство участников акции, по мнению омбудсмена, тоже вели себя сдержанно.

— Когда в толпе я уронила варежку, ее не затоптали, а подняли и передали мне! Нам всем надо научиться разговаривать, слушать и слышать, созидать, а не разрушать! — подытожила Юлия Сударенко.

По ее словам, по состоянию на 18:00 в Челябинске было задержано 12 несовершеннолетних.

— И это — на совести организаторов! — добила омбудсмен.

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