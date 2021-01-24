С этого года изменились правила работы ломбардов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Челябинской области стали чаще закладывать имущество в ломбарды, чтобы получить деньги. По данным регионального Банка России, за девять месяцев 2020 года южноуральцы заключили 1,2 млн договоров на сумму 10,7 млрд рублей.

— Объем выданных займов увеличился на 6% относительно аналогичного периода прошлого года. Большинство южноуральцев брали деньги под залог имущества (золотых изделий, бытовой техники), реже займы оформлялись под залог транспорта., — сообщили в пресс-службе Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

В ломбард можно заложить любое ценное имущество — от золотого кольца до автомобиля, кроме недвижимости. По данным на 1 октября 2020 года, в регионе зарегистрировано 83 ломбарда, за год их количество сократилось почти на 10%.

С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок. Новички, а также те, кто уже работает на этом рынке, должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов (ранее он формировался по базе данных ЕГРЮЛ). Сделать это нужно до 9 июля 2021 года. В противном случае компания утратит статус ломбарда.

По мнению заместителя начальника Уральского главного управления Банка России Светланы Фурдуй, количество ломбардов не изменится, но будут проходить слияния и объединения.

— Для того чтобы снизить свои операционные издержки, организации меняют структуру бизнеса. Но в целом ломбардных услуг не станет меньше для населения, — сказала она.

Президент некоммерческого партнерства «Лига ломбардов» (Москва) Михаил Унксов считает, что будущее за региональными ломбардами средних масштабов.

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