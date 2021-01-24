В Челябинске резко изменится погода Фото: Андрей АБРАМОВ

Кажется, южноуральцы уже начинают привыкать к лютым морозам. В эти выходные температура в регионе опускалась до — 30 градусов. Несколько дней идет снег, а из-за колючего ветра кажется, что живем мы в Сибири, а не на Урале. Рассказываем, какой будет погода в Челябинской области на 25 января 2021.

В Татьянин день, по данным челябинского гидрометцентра, в Челябинской области резко потеплеет. В ночь на 25 января в Челябинске будет — 13..-15 градусов, а вот днем столбики термометров поднимутся до плюсовой температуры -1...+1. Будет идти мокрый снег. В области ночью — 12…-17 градусов, днем +1..-4. Из-за мокрого снега, который будет местам идти и днем, возможен гололед на дорогах.

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