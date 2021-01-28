Жителей Челябинской области приглашают бесплатно проверить родинки

Акцию врачи проводят, чтобы на ранних стадиях выявить меланому и другие злокачественные образования кожи. Фото: Александр ГЛУЗ

Челябинский областной кожно-венерологический диспансер в начале февраля организует бесплатные консультации, где любой желающий сможет проверить родинки. Такую акцию врачи проводят, чтобы на ранних стадиях выявить меланому и другие злокачественные образования кожи. Бесплатные приемы пройдут в Челябинске, Златоусте и Троицке 3 и 4 февраля.

— Меланома одна из самых агрессивных форм злокачественных опухолей у человека, обладающая быстрым ростом и высоким потенциалом метастазирования. Нужно регулярно следить за родинками и обращаться к специалистам, если образование на коже ассиметричное, имеет неровные границы, неоднородный цвет, размер больше 6 миллиметров, а также особенно, если оно меняет форму и окрас, — рекомендуют в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере.

Чтобы поучаствовать в диагностике, нужно записаться заранее по телефонам 8 (351) 232-83-83; 8 (351) 232-00-28; 8 (351) 261-06-48; 8 (800) 201-06-29 — единый номер для всех подразделений. На консультацию с собой нужно взять паспорт, полис и снилс.

Адреса проведения акции:

Челябинск: с 8:00 до 18:00 (ул. Яблочкина д 24).

Златоуст: с 8:00-15:00 (ул. пр-кт им. Ю. А. Гагарина 3 линия, дом 7). Телефон регистратуры: 8-351-365-02-72.

Троицк: с 8:00 до 15:00 (ул. Ю. А. Гагарина дом 90). Телефон регистратуры: 8 (351) 632-49-94.

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