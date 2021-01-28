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Происшествия

В МФЦ Челябинска умерла посетительница

Охранники центра остановили проезжавшую мимо скорую, но это не спасло женщину
Валентина ВАГАНОВА
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Спасти женщину медикам не удалось. Она умерла на месте.

Спасти женщину медикам не удалось. Она умерла на месте.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня днем, 28 января, в главном МФЦ Челябинска на улице Труда, произошел несчастный случай. Пожилая посетительница получила консультацию и собиралась пойти домой. Но внезапно женщине стало плохо, отойдя от стойки она потеряла сознание. Как КП-Челябинск рассказали очевидцы, к женщине тут же подбежали охранники, вызвали скорую.

— Посетители тоже пытались помочь. А охранники, увидев, что по улице едет скорая, выскочили и остановили ее. Дернули прямо со светофора. Но спасти женщину не удалось, — рассказали свидетели происшествия.

Сотрудники МФЦ вызвали полицию для осмотра места происшествия и фиксации данного факта.

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