Перевозчики имеют право сами устанавливать стоимость Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 марта 2020 года в Челябинске увеличится стоимость проезда в нескольких маршрутках. Об этом сообщили в городском управлении транспорта. Изменения коснутся маршрута № 22 «Александра Шмакова — Училище» — теперь проезд будет стоить 28 рублей, а также маршрутов № 12 «Профессора Благих — ЧТЗ» и № 32 «Солнечный берег — Мамина», где стоимость повысится до 28 рублей 50 копеек.

— Перевозчики имеют право самостоятельно устанавливать стоимость проезда по нерегулируемому тарифу в соответствии с Федеральным законом, — сообщили в городском управлении транспорта.

За вышеупомянутые маршруты отвечают перевозчики «Кумир-Автолайн» «Кумир-Автолайн 2».

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