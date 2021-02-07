В Челябинской области из-за сильного ветра перенесли соревнования на Кубке мира по сноуборду

Кубок мира проходит на горнолыжном курорте «Банное». Фото: Павел Табарчук

В Челябинской области из-за сильного ветра отложили соревнования на Кубке мира по сноуборду. Они проводятся на озере Банное. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

— Старт квалификации на Кубке мира по сноуборду на «Банном» переносится на неопределенное время, — прокомментировали в минспорта.

В Кубке мира выступают более 100 спортсменов из 17 стран. Комплекты медалей разыгрываются в двух видах программы – параллельном слаломе и параллельном слаломе-гиганте среди мужчин и женщин. 4 февраля участники провели тренировочные заезды. Сегодня, 7 февраля, спортсмены должны побороться за звание сильнейших в параллельном слаломе. Квалификация планировалось в 9:00, а финалы — в 13:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru