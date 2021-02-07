До -25 и с порывами: в Челябинске ожидается сильный ветер

В Челябинской области непогода задержится на несколько дней. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области непогода задержится еще на один день. По данным Челябинского гидрометцентра, днем, 8 февраля, ожидаются порывы ветра до 21 м/с.

В ГУ МЧС региона рекомендовали по возможности оставаться дома, а на улице не проходить мимо слабо закрепленных конструкций и деревьев.

Температура воздуха днем по области будет -16,-21 градусов. В Челябинске ночью -23,-25 градусов, днем теплее — до -17,-19 градусов. Холодная погода сохранится и 9 февраля.

В случае ЧС звоните на телефоны «01», «101».

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