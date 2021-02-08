В Челябинской области под Магнитогорском собаки нашли голову человека

Возбуждено уголовное дело
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня стало известно, что в нескольких километрах от поселка Агаповка Челябинской области собаки нашли голову человека. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете.
— Расследуется дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской обласит Владмир Шишков. — Устанавливаем обстоятельства.
Кому принадлежала найденная голова, а также давность смерти человека станут известны позже.
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