В Челябинской области под Магнитогорском собаки нашли голову человека

Возбуждено уголовное дело Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня стало известно, что в нескольких километрах от поселка Агаповка Челябинской области собаки нашли голову человека. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете.

— Расследуется дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской обласит Владмир Шишков. — Устанавливаем обстоятельства.

Кому принадлежала найденная голова, а также давность смерти человека станут известны позже.

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