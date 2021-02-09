Отмена занятий в школах Челябинска 9 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Решение об отмене занятий в школах Челябинска принимает городской комитет по делам образования. Фото: "КП" Архив

В Челябинске во вторник, 9 февраля, из-за низкой температуры воздуха не учатся школьники с первого по четвертый класс первой и второй смен. Об отмене занятий в школах Челябинска 9 февраля 2021 сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

По данным челябинского гидрометцентра, 9 февраля в Челябинске в утренние часы -26... -28 °C, днем -20... -22 °C, днем ветер западный — 9-14 м/с.

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде — среднеарифметического значения текущих и прогнозируемых значений температуры и скорости ветра. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

В Челябинской области 13 января, по данным синоптиков, в утренние часы - 26... -31 °C, при прояснении до -36 °C, днем -22... -27 °C, на западе -17... -22 °C.

КП-Челябинск узнала, когда в Челябинской области закончатся лютые морозы и станет теплее.

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