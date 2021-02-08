На Южном Урале продлили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

При этом на улице будет очень холодно. Ночью синоптики прогнозируют до -33 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области непогода задержится еще на день. По данным Челябинского гидрометцентра, 9 февраля ожидается сильный ветер до 20 м/с. Ночью синоптики прогнозируют по области -23,-28, при прояснении до -33. Днем -18,-23, в низинах до -26.

В Челябинске ночью будет -26,-28 , ночью -20,-22.

В МЧС напоминают, не стоит прятаться от ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, возле рекламных щитов и за деревьями — это небезопасно. Не стоит также стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

— В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных, — предупреждают в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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