Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Еще
Радио
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Пять человек пострадали при столкновении иномарки и «Газели» в Челябинской области

Двое из них погибли
Валентина ВАГАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Водитель иномарки пошел на обгон, несмотря на плохую видимость на дороге.

Водитель иномарки пошел на обгон, несмотря на плохую видимость на дороге.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня днем, 8 февраля, в Троицком районе. По предварительным данным, 29-летний парень за рулем Ford Galaxy пошел на обгон, несмотря на метель и плохую видимость на дороге. В итоге не справился с управлением и врезался в едущую навстречу «Газель». Ею управлял 56-летний мужчина.

— Пострадали пять пассажиров автомобиля Ford: мужчины 58 и 45 лет скончались на месте, остальные трое мужчин получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ города Троицка, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас полицейские проводят проверку по этой аварии. Установлено, что водитель Ford — житель Челябинска, ехал от границы Казахстана домой. «Газелью» управлял житель Троицка, который тоже ехал в сторону дома.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru

ДТП