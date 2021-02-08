Пять человек пострадали при столкновении иномарки и «Газели» в Челябинской области

Водитель иномарки пошел на обгон, несмотря на плохую видимость на дороге. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня днем, 8 февраля, в Троицком районе. По предварительным данным, 29-летний парень за рулем Ford Galaxy пошел на обгон, несмотря на метель и плохую видимость на дороге. В итоге не справился с управлением и врезался в едущую навстречу «Газель». Ею управлял 56-летний мужчина.

— Пострадали пять пассажиров автомобиля Ford: мужчины 58 и 45 лет скончались на месте, остальные трое мужчин получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ города Троицка, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сейчас полицейские проводят проверку по этой аварии. Установлено, что водитель Ford — житель Челябинска, ехал от границы Казахстана домой. «Газелью» управлял житель Троицка, который тоже ехал в сторону дома.

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