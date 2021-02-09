На среднюю зарплату в Челябинской области можно купить 836 литров АИ-92 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области самый дешевый бензин марки АИ-92. При этом по доступности топлива область занимает всего лишь 32 строчку среди 85 регионов. Такие выводы сделали эксперты РИА «Рейтинг».

На середину января 2021 года бензин марки АИ-92 стоил в Челябинской области 40,04 рубля за литр. За год, по данным аналитиков, цена не изменилась. Это самая низкая стоимость среди всех регионов страны. Самый дорогой бензин на Чукотке — 60 рублей за литр. Больше всего стоимость топлива подорожала в Магадане — на 7,7%. А вот в Алтайском крае АИ-92 даже подешевел на 0,3%.

Несмотря на низкую цену, по доступности топлива Челябинская область занимает только 32 строчку. Аналитики посчитали, сколько литров может купить житель региона на среднюю зарплату после вычета налогов. На Южном Урале это 836 литров. В среднем по России — 1002 литра. Больше всего бензина могут купить жители Ямало-Ненецкого района — 2155 литров.

У соседей, в Свердловской области, ситуация с доступностью топлива лучше. Регион занимает 29 строчку (866 литров может купить на среднюю зарплату свердловчанин). Стоимость АИ-92 в области — 42,94 рубля за литр.

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