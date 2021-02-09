Путин наградил худрука челябинской оперы за заслуги перед Отечеством

Евгений Волынский служит в челябинской опере с 2013 года. Фото: Челябинский театр оперы и балета

Художественного руководителя и главного дирижера Челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Евгения Волынского наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Госнаграду вручили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу, сообщает пресс-служба театра.

Евгений Волынский служит в театра имени М. И. Глинки с 2013 года. За это время поставлены известные спектакли «Паяцы» Руджеро Леонкавалло, «Риголетто» Джузеппе Верди, «Садко» Николая Римского-Корсакова, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева и многие другие. Также при участии Волынского состоялись гастроли челябинской труппы на Новой сцене Большого театра в Москве, а также гастроли солистов и симфонического оркестра театра в Южной Корее.

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