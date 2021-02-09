Прокуратура требует закрыть ритуальный салон в многоэтажке Челябинска

На мрачное соседство пожаловались жители дома. Фото: прокуратура Челябинской области

Прокуратура Калининского района требует закрыть салон ритуальных услуг, работающий на первом этаже дома №89 на улице Братьев Кашириных.

— Прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете размещения магазина «Ритуал-Сервис», — сообщили в ведомстве.

По закону в нежилых помещениях многоквартирных жилых домов запрещено размещать салоны ритуальных услуг. Жильцы дома на Кашириных пожаловались на мрачное соседство журналистам.

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