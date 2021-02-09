В Челябинской области больше сотни классов ушли на карантин из-за ОРВИ

По коронавирусу карантина нет
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сегодня первый-вице губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, сколько школьных классов ушло на карантин. По ее словам, из-за коронавируса сейчас нет карантина ни в одном классе, но подросла заболеваемость ОРВИ.
— В регионе на карантин из-за ОРВИ закрыто 110 классов в 58 школах, — рассказала Ирина Гехт. — Что касается детских садов, то 10 групп ушли на карантин из-за коронавируса, одна группа ушла из-за ОРВИ.
Сотрудники образовательных организаций стали больше болеть ОРВИ, но эпидпорог еще не достигнут. Что касается гриппа, то его в Челябинской области до сих пор нет, хотя в других регионах уже зафиксировали несколько случаев.
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