В Челябинской области федерацию фристайла оштрафовали за трудоустройство чиновника Минспорта

Федерации фристайла Челябинской области придется заплатить 50 тысяч рублей. Фото: пресс-служба минспорта Челябинской области / Telegram.org

Федерация фристайла Челябинской области заплатит штраф в 50 тысяч рублей за трудоустройство в организацию бывшего первого замминистра регионального Минспорта. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

— Проверку исполнения закона о противодействии коррупции проводила прокуратура Миасса, — уточнила Наталья Мамаева. — Там установили, что региональная федерация фристайла, принимая на работу бывшего первого заместителя министра физической культуры, спорта и туризма Челябинской области, не сообщила по последнему месту службы о заключении в 2020 году гражданско-правового договора.

Прокуратура Миасса возбудила административное дело по статье 19.29 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым судьей организацию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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