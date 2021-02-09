В Челябинской области производителя конфет обяжут заплатить рабочему за оторванный палец

Мужчина считает, что палец можно было спасти, если бы вызвали скорую. Фото: предоставлено пресс-службой организации «Гражданский патруль»

В Челябинской области неопытный сотрудник кондитерской фабрики лишился большого пальца, работая со станком для дробления сахара. Мужчина намерен судиться с предприятием: ему не заплатили компенсацию за причиненный ущерб здоровью и не вызвали скорую, сообщает «Гражданский патруль» в Златоусте.

Большого пальца на кондитерской фабрике Егор Власов лишился 22 августа прошлого года. Неопытный сотрудник в тот день остался на смене один, не успев до конца обучиться работе со станком для дробления сахара.

— Работал в ночную смену, — вспоминает Егор Власов. — Меня поставили одного. Обучали до этого всего четыре часа, хотя должны были не меньше 10-14 дней. Получил травму. Поднялся к бригадиру и сказал, что мне оторвало палец. Она меня отправила в лабораторию дожидаться мастера. Перевязать они ничем не смогли, только дали маленький кусочек бинта и жгут. Палец зажимал рукой. Скорую не вызвали. По какой причине, мне неизвестно. Остаток пальца из станка не достали. Но вместо этого наладчик станков поехал со мной в больницу на машине мастера смены.

Мужчина не понимает, почему для него не вызвали скорую, заплатили только за одну смену 4000 рублей, не компенсировав ущерб здоровью. Он обратился в прокуратуру.

В надзорном с доводами пострадавшего согласились и выписали предписание в адрес ОАО «Южуралкондитер». Впереди у мужчины судебное разбирательство с бывшим работодателем.

— Ситуация должна завершиться в правовом поле, поскольку человек остался без пальца, — считает представитель «Гражданского патруля» в Златоусте Андрей Королев. — На предприятии явно нарушаются нормы трудового законодательства, и не соблюдается техника безопасности.

Андрей Королев считает, что организацию должна проверить инспекция труда.

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