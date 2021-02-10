В ДТП с Land Cruiser в Челябинской области пострадала женщина

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Авария произошла накануне на Тургоякском шоссе в Миассе. Столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Almera.
— Хоть основной удар и пришелся со стороны пустовавшего пассажирского кресла «Ниссана», женщина-водитель получила серьезные травмы и находилась без сознания. Первую медицинскую помощь уже на месте происшествия оказали врачи скорой, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Спасатели, используя спинальный щит, эвакуировали пострадавшую из салона авто и транспортировали ее до кареты СМП. Работы по деблокировке не понадобились.
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области
Спасатели напоминают, что на дорогах продолжает сохраняться сложная обстановка. Гололед, колеи, плохая видимость становятся причинами аварий.
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