В ДТП с Land Cruiser в Челябинской области пострадала женщина

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Авария произошла накануне на Тургоякском шоссе в Миассе. Столкнулись Toyota Land Cruiser и Nissan Almera.

— Хоть основной удар и пришелся со стороны пустовавшего пассажирского кресла «Ниссана», женщина-водитель получила серьезные травмы и находилась без сознания. Первую медицинскую помощь уже на месте происшествия оказали врачи скорой, — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области. — Спасатели, используя спинальный щит, эвакуировали пострадавшую из салона авто и транспортировали ее до кареты СМП. Работы по деблокировке не понадобились.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Спасатели напоминают, что на дорогах продолжает сохраняться сложная обстановка. Гололед, колеи, плохая видимость становятся причинами аварий.

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