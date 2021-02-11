Отмена занятий в школах Челябинска 11 февраля 2021 года: кто из школьников останется дома.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска 11 февраля 2021 года. Рассказываем, кому не надо идти в школу.
— Отменяются занятия в школах с 1 по 4 класс первой и второй смены, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Сегодня ночью температура воздуха опустилась до -23, -25 градусов. А днем, по данным синоптиков челябинского гидрометцентра, столбики термометров покажут -12,-14 градусов. Будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Ветер ожидается слабый, юго-восточный 3-8 м/с.
Когда же, наконец, морозы ослабнут? С пятницы в Челябинске начнет теплеть. А в субботу и воскресенье, в День влюбленных, ожидается ноль градусов. Отличная погода, чтобы выбраться на прогулку с близкими!
Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.
Инфографика: Сергей Зверев
На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:
Инфографика: Сергей Зверев
Инфографика: Сергей Зверев
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru