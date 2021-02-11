Отмена занятий в школах Челябинска 11 февраля 2021 года: кто из школьников останется дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за морозов отменены занятия в школах Челябинска 11 февраля 2021 года. Рассказываем, кому не надо идти в школу.

— Отменяются занятия в школах с 1 по 4 класс первой и второй смены, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Сегодня ночью температура воздуха опустилась до -23, -25 градусов. А днем, по данным синоптиков челябинского гидрометцентра, столбики термометров покажут -12,-14 градусов. Будет облачно с прояснениями, пойдет небольшой снег. Ветер ожидается слабый, юго-восточный 3-8 м/с.

Когда же, наконец, морозы ослабнут? С пятницы в Челябинске начнет теплеть. А в субботу и воскресенье, в День влюбленных, ожидается ноль градусов. Отличная погода, чтобы выбраться на прогулку с близкими!

Идти школьникам на уроки или нет, решает комитет по делам образования Челябинска на основе данных о погоде. Мы собрали температурную шкалу отмены занятий в одной картинке.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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