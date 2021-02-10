В селе Долгодеревенское Челябинской области построят стадион за 84 млн рублей

Футбольное поле построят размером 105 на 68 метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Долгодеревенском построят спортивно-оздоровительный комплекс площадью 32,8 кв. м. Местные жители могут играть в футбол, лапту, толкать ядро, играть в городки. Работы на улице 1 Мая должны начаться уже в апреле.

В комплексе будет футбольное поле 105 на 68 метров, трибуны на 600 мест, беговые дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, стрельбы. Контракт на исполнение первого этапа выиграла компания «РЕВОРК». К декабрю 2021 года она должна закончить работы на 84,6 млн рублей. На втором этапе будет построен хоккейный корт, исполнителя выберут позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru