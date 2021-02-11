Лучший бомбардир челябинского «Трактора» выступил за Россию на Еврохоккейтуре

Сегодня Кравцов выйдет на лед против финской команды. Фото ХК «Трактор».

Сегодня, 11 февраля в шведском Мальмё стартует очередной этап европейского хоккейного турнира — Шведские игры Beijer. Впервые в главную национальную команду вызван нападающий «Трактора» Виталий Кравцов (прежде он выступал за юношескую и юниорские команды).

Не так давно Виталий получил небольшую травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», но это быстро восстановился и сегодня выйдет на лед против финской команды — первого соперника сборной России. Кстати, Кравцов сегодня с 15 голами является лучшим бомбардиром «Трактора». Отметим, что в команду на Шведские игры вошли восемь хоккеистов, недавно выступавших на молодежном чемпионате мира, где россияне заняли четвертое место.

Шведские игры пройдут с 11 по 14 февраля. Российской команде поочередно предстоит сыграть с финнами, шведами и чехами (ниже — смотри расписание турнира). Пока сборная России занимает первую строчку в турнирной таблице Еврохоккейтура, на семь очков опережая сборную Чехии. Напомним, в середине мая пройдет заключительный этап турнира, где окончательно определится победитель.

К слову, матчи в Мальмё из-за ограничений по коронавирусу пройдут без зрителей.

Четыре команды — Россия, Чехия, Финляндия и Швеция сыграют между собой и определят победителя общего зачета турнира. Пока команды расположились в турнирной таблице именно в таком порядке. Заключительный этап Еврохоккейтура пройдет в середине мая.

Сборная России прибыла в Мальмё, где состоится третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. Сообщается, что все члены команды сдали тесты на коронавирус

В команду вошли восемь хоккеистов, выступавших под руководством Ларионова на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2021 года, где россияне заняли четвертое место

Расписание матчей «Хоккейных игр Beijer» (время челябинское)

11 Февраля

19:00 Россия - Финляндия

23:00 Чехия - Швеция

13 февраля

16:00 Финляндия - Чехия

20:00 Швеция - Россия

14 февраля

16:00 Россия - Чехия

20:00 Швеция - Финляндия

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