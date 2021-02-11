В Челябинске водитель Lada Granta влетел в пассажирский автобус и погиб

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Авария произошла сегодня, 11 февраля, в 14:20 в район дома по улице Электродный завод. 55-летний мужчина ехал за рулем автомобиля Lada Granta, и в какой-то момент не справился с управлением, да так, что его машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там он въехал в автобус ЛиАЗ, которым управлял 59-летний водитель.

— В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta скончался на месте происшествия, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В полиции также добавили, что никто из пассажиров автобуса не пострадал. Сейчас проводится проверка по факту ДТП.

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