На домах Тракторозаводского района Челябинска появятся граффити с белыми медведями

Фото: Граффити, Роспись стен | Челябинск / vk.com

На нескольких домах Тракторозаводского района Челябинска нарисуют граффити с изображением белых медведей. Такую инициативу проявила ассоциация Граффити России. Пока что неизвестно, на каких именно домах появятся рисунки, но уже есть иллюстрации будущих работ.

Фото: Граффити, Роспись стен | Челябинск / vk.com

Серию рисунков разработали еще в 2019 году, и только прошлым летом довели дело до конца, а автором иллюстраций стал Марат Абишев. Художники планируют украсить девять домов — на каждом фасаде развернется маленькая история. Белые медведи выбраны неслучайно — это животное является символом и талисманом ХК «Трактор».

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