Отмена занятий в школах Челябинска 12 февраля 2021 года: кто из школьников останется дома Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 12 февраля, в Челябинске отступили морозы, поэтому отмены занятий в школах нет.

— Занятия проводятся в обычном режиме, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

Сегодня ночью температура воздуха опустилась до -22 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня днем столбики термометров покажут около 14 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, будет облачно. На выходных погода обещает улучшиться, 14 февраля и вовсе ожидается ноль градусов.

Держите нашу подсказку, при каких условиях объявляется отмена занятий в школах Челябинска.

Инфографика: Сергей Зверев

На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:

Инфографика: Сергей Зверев

Инфографика: Сергей Зверев

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