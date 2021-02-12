Отмена занятий в школах Челябинска 12 февраля 2021 года: кто из школьников останется дома
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Сегодня, 12 февраля, в Челябинске отступили морозы, поэтому отмены занятий в школах нет.
— Занятия проводятся в обычном режиме, — сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.
Сегодня ночью температура воздуха опустилась до -22 градусов. По прогнозам синоптиков, сегодня днем столбики термометров покажут около 14 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается, будет облачно. На выходных погода обещает улучшиться, 14 февраля и вовсе ожидается ноль градусов.
Держите нашу подсказку, при каких условиях объявляется отмена занятий в школах Челябинска.
Инфографика: Сергей Зверев
На случай сильных холодов, держите памятку с рекомендациями ЕДДС:
Инфографика: Сергей Зверев
Инфографика: Сергей Зверев
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru