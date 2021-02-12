В нацпарке Челябинской области построили три дома для лесной стражи

На кордоне уже построили три здания. Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области.

В национальном парке «Зигальга» продолжается строительство поста лесной стражи. На кордоне уже возвели три здания: дома для инспекторов и служебная гостиница. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, сейчас там идет внутренняя отделка и монтаж систем наружного наблюдения.

— Строительство эко-просветительского центра, который должен стать точкой притяжения не только гостей национального парка, но и местных жителей, тоже не останавливается, — рассказали в Минэкологии. — В планах — проводить там встречи и занятия с детьми.

«Загальга» – первая особо охраняемая природная территория, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Заявление о создании нацпарка было подписано министром природных ресурсов России Сергеем Донским в 2017 году.

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