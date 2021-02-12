Полицейские нашли у безработного из Челябинска самодельный обрез

Самодельный обрез и боеприпасы полицейские изъяли у челябинцев в рамках операции «Арсенал». Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске полицейские изъяли у 43-летнего безработного самодельный обрез, а у 62-летнего мужчины — исправные патроны. Теперь им грозит срок за незаконное хранение оружия и боеприпасов по части 1 статьи 222 УК РФ. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

— В Калининском районе задержан неработающий, несудимый 43-летний местный житель, незаконно хранивший самодельное оружие, пригодное для производства выстрелов, — рассказали в полицейском главке. — Мужчина нашел гладкоствольное одноствольное охотничье ружье и переделал его в обрез.

В Ленинском районе полицейские изъяли у 62-летнего челябинца 83 патрона. Из них пригодными для стрельбы оказались 75.

— По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»), — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону. — Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до четырех лет.

43-летнему мужчине также придется ответить за незаконное изготовление оружия по части 1 статьи 223 УК РФ. Она предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.

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