В Челябинской области в храме Рождества Христова произошел пожар

Обошлось без жерств. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

В поселке Вахрушево под Копейском ночью 12 февраля произошел пожар на крыше прихода храма Рождества Христова. Огонь охватил кровлю здания на площади 30 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинском области.

— Сейчас на места работают сотрудники отделения дознания и испытательная пожарная лаборатория для установления причин произошедшего, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. — Рассматриваются несколько версий, наиболее вероятная из которых – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Со слов очевидцев, также в здании было смонтировано и печное оборудование.

Зданию потребуется ремонт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Эти причины возникновения пожаров зимой, как отметили в МЧС, — самые распространенные.

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