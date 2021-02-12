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В Челябинской области девятиклассник покончил с собой

Обстоятельства его смерти устанавливают следователи
Ольга СЕМЕНЮК
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В причинах случившегося разбираются следователи.

В причинах случившегося разбираются следователи.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Миассе 15-летний школьник покончил с собой. Тело ребенка без признаков жизни нашли родные во дворе частного дома. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

— Проводится проверка по факту смерти, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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