В Челябинской области девятиклассник покончил с собой

В причинах случившегося разбираются следователи.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Миассе 15-летний школьник покончил с собой. Тело ребенка без признаков жизни нашли родные во дворе частного дома. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
— Проводится проверка по факту смерти, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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