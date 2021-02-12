Мэрия рекомендовала владельцам маршруток не поднимать цены на проезд

Перевозчики говорили, что с 2017 года и так сдерживают рост тарифа на проезд. Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинским частным перевозчикам рекомендовали не увеличивать стоимость проезда на городских маршрутах. Представители транспортных предприятий на встрече с заместителем главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максимом Куляшовым в пятницу, 12 февраля, привели доводы об экономической необходимости поднять цены, но поддержки у чиновника не нашли.

Перевозчики говорили, что с 2017 года сдерживают рост тарифа на проезд, несмотря на значительное увеличение затрат на бензин, смазочные материалы и запасные части. Чиновник выслушал их доводы, но рекомендовал все же рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности своей работы.

— В том числе, предоставить пассажирам возможность проезда по единому проездному билету на обслуживаемых ими маршрутах, — предложил Максим Куляшов.

Кроме того, перевозчикам чиновник поручил повышать качество предоставляемых транспортных услуг, обновлять парка и покупать новые автобусы.

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