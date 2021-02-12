Федералы поручили УФАС проверить законность покупки детсада в Копейске

Помещение для детсада купили в 2019 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Челябинское УФАС проверит закупку мэрии Копейска, которая приобрела помещение для детсада за 126 млн рублей. Соответствующее поручение дала Федеральная антимонопольная служба.

— Информация о возможных признаках антиконкурентных действий администрации получена по материалам проверки эффективности использования бюджетных средств, проведенной Контрольно-счетной палатой Челябинской области, — рассказала пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

В конце 2019 года был заключен заключила контракт на сумму 126 млн рублей с ООО «КПД Заказчик» о приобретении помещения на 180 мест и детской игровой площадкой. По результатам проверки расходования бюджетных средств возбудили уголовное дело о превышении полномочий (по ч.1 ст.286 УК РФ) в отношении неустановленных лиц из числа работников администрации Копейска.

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