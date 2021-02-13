С улиц Челябинска за ночь вывезли больше 4000 тонн снега и грязи

За ночь дорожники вывезли с улиц несколько тысяч тонн снега. Фото: комитет дорожного хозяйства Челябинска

Подрядчики за ночь вывезли с улиц Челябинска 4346 тонн снега. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в комитете дорожного хозяйства города.

— Сегодня ночью в Челябинске снег с дорог и тротуаров убирали 78 рабочих и 228 спецмашин, — рассказали в комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Дороги очищали механизированным способом. Работали на остановках общественного транспорта, тротуарах и прилотковой части: чистили от снега и грязи, подсыпали опасные участки для предотвращения образования гололеда.

Сегодня работа продолжится. Уборкой улиц займутся 265 дорожных рабочих и 244 спецмашины.

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