В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило несколько дворов

Такие фотографии сделали житель дома по улице Братьев Кашириных, 118. Фото: chelyab_news / Instagram.com

В Калининском районе Челябинска из-за коммунальной аварии затопило сразу несколько дворов. Жидкость коричневого цвета растеклась по внутридворовым проездам, и, судя по фотографиям с места ЧП, глубина луж приличная.

— Устранением аварии занимается МУП «ПОВВ». Было повреждение на улице 40 лет Победы, 36, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в диспетчерской управления ЖКХ администрации Калининского района.

В пресс-службе мэрии Челябинска уточнили, что произошел порыв чугунного водовода по улице 40-летия Победы, из-за чего холодная вода вышла на поверхность.

— Поврежденный участок трубопровода выведен из работы, ведется переключение жилых домов. Под отключение попали пять домов по улице 40-летия Победы (36, 36а, 36в, 38, 38а). Подвоз воды обеспечен. Нормализация водоснабжения предполагается к 14:00-15:00 сегодня, — добавили в мэрии.

Очистка междворовых проездов будет произведена силами МУП «ПОВВ» в кратчайшие сроки.

Пользователи Сети отнеслись к случившемуся с юмором.

— Наконец-то долгожданный прорыв! — написал пользователь под ником Ivan_the_nortex.

— Я так понимаю, у автовладельцев утро началось не с кофе, — задался вопросом Aleksandrov74chel.

— Вы не понимаете, нужно еще 14 лет потерпеть и все норм будет, — высказал мнение Notki44.

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