Юный бадминтонист из Челябинска завоевал бронзу крупного Всероссийского турнира

Фото: Минспорт Челябинской области / t-me.org

Бадминтонист из Челябинска Егор Катюшкин завоевал бронзу Всероссийского турнира «Хрустальный волан», который проходил в Саратове. Наш земляк на состязаниях выступал в одиночной категории среди участников до 13 лет.

— Воспитанник СШОР «Торпедо» Егор Катюшкин был близок к тому, чтобы завоевать медали и в других категориях, — сообщили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области. — Ему совсем немного не хватило до призового места в парном и смешанном парном разрядах, где он занял пятые места.

Победу в мужском одиночном разряде одержал москвич Александр Сно, серебро завоевал — Айназ Зайнеев из Татарстана.

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