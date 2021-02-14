В Челябинске сняли брутальный ролик в поддержку президента

Челябинские кузнецы показали всю мощь Урала. Фото: скрин видео nakovalnya_74/Instagram

Кузница NAKOvalnya74 присоединилась к флешмобу в поддержку президента России Владимира Путина. Рабочие сняли брутальный ролик с посылом «Наковальня без кузнеца — просто железяка». Видео компания поделились на своей странице в Instagram.

— По всей стране люди снимают видео, а Челябинск чем хуже? Мы же суровые уральские парни, а наша область — одна из самых мощных промышленных кузниц страны (подумали мы и решили сделать что-то очень крутое!), — рассказали в NAKOvalnya74.

Ролик уже оценили сотни челябинцев. Видео поделился президент на своей странице в Facebook, а также вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин.

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