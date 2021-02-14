В Челябинской области после столкновения с иномаркой погиб водитель Lada

Водитель LADA умер в больнице. Фото: УГИБДД по Челябинской области

Вчера, 13 февраля, в 22:00 на дороге Челябинск-Троицк произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

— 21-летний водитель LADA Kalina при обгоне не убедился в безопасности, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda Atenza. За рулем иномарки находился 20-летний мужчина, — сообщили в ведомстве.

По данным областной ГИБДД, водитель LADA скончался от полученных травм в больнице, водитель и пассажир Mazda получили телесные повреждения.

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