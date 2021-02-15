Компанию микрозаймов в Челябинске оштрафовали за звонки на горячую линию госоргана

Сотрудник компании звонил на работу, коллегам и родственникам должника Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Штраф в 20 тысяч рублей получила микрокредитная компания «Финпром» («Удобные деньги»). На компанию пожаловалось челябинское госучреждение, на горячую линию которого поступали сообщения о долге сотрудника.

— Жалоба поступила из госучреждения. Некий гражданин, представившийся работником «Удобных денег», сообщил о том, что сотрудник органа не возвращает заем, — сообщили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Приставы выяснили, что сообщения о долге поступали на телефоны коллеги и родственников заемщика. Рассылались смски, но в них были указаны лишь наименование компании, некий телефон и фамилия заемщика.

Как выяснилось, заем сотрудник госоргана вовремя не вернул, но и полномочия по взысканию задолженности «Удобные деньги» никому не передавала. Причем со звонившим человеком трудового договора у компании микрозаймов нет.

Компанию «Финпром» в итоге суд наказал штрафом 20 тысяч рублей за два нарушения: распространение персональной информации о заемщике и неуказание достоверных сведений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru